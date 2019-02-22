РИАМО - 22 фев. Участниками движения «Юнармия» в Москве стали уже более 10 тысяч детей, а до конца текущего года их количество планируют увеличить до 20 тысяч человек, сообщил в пятницу заместитель начальника штаба регионального московского отделения «Юнармии», герой России Геворк Исаханян.

В пятницу в Московской городской думе проходит круглый стол на тему: «Актуальные вопросы патриотического воспитания молодежи».

«Если в октябре 2016 года было 19 отрядов и 520 юнармейцев, то сегодня более 300 отрядов и более 10 тысяч юнармейцев. <…> Планируем до конца этого года увеличить количество детей (членов «Юнармии» - ред.) до 20 тысяч», – сказал Исаханян в ходе круглого стола.

Он напомнил, что московское отделение «Юнармия» появилось 12 октября 2016 года. Членами движения могут стать дети от 8 до 18 лет.

«Наши юнармейцы уже приняли участие в 800 различных городских мероприятиях», – добавил Исаханян.

«Юнармия» – всероссийское военно-патриотическое общественное движение. Главная заявленная цель движения – всестороннее развитие и патриотическое воспитание россиян в возрасте от 8 лет. В движение вступить может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд.