РИАМО - 22 фев. В преддверии Дня защитника Отечества активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Московской области организовали «уроки мужества» с участием ветеранов Афганистана в образовательных учреждениях Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы общественного движения.

«Решение о вводе советских войск в Афганистан принималось с учетом вызовов, которые стояли перед страной. Поэтому сегодня особенный смысл приобретают такие мероприятия, как «уроки мужества», воспитывающие чувство патриотизма, гордости за нашу страну, за людей, которые в ней живут», – сказал член регионального штаба ОНФ в Московской области Вячеслав Кузнецов.

Он добавил, что патриотическое занятие прошло в железнодорожном колледже в микрорайоне Ожерелье городского округа Кашира. Перед учащимися выступили представители подмосковного отделения ОНФ – участник боевых действий в Афганистане Валерий Исаев и представитель каширской организации «Патриоты города» Игорь Барвинок.

«Уроки мужества» прошли и в других районах Подмосковья. Так, в мероприятии в Щелковской гимназии участвовал руководитель районного отделения ветеранов «Боевое братство» Анатолий Тананаев. Он передал в музей учебного заведения печатные материалы и вымпел, посвященные 30-летию вывода войск из Афганистана.

Годовщина вывода ограниченного контингента из Афганистана отмечается в России ежегодно 15 февраля.