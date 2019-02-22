РИАМО – 22 фев. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев рассказал, что для создания бренда отечественной экологически чистой продукции понадобится около полугода, также будут выпущены поручения по реализации проблем, которые были обозначены в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, сообщает ТАСС.

Путин огласил послание Федеральному собранию 20 февраля. В ходе выступления глава государства поручил правительству РФ создать защищенный бренд отечественной чистой «зеленой» продукции.

«У нас есть поручение, будем в этом направлении работать. Какое-то время потребуется, но, тем не менее, поручение выполним в полном объеме. Я не думаю, что это займет времени много, порядка полугода нам, наверное, надо будет поработать», — сказал Патрушев.

Он добавил, что будут выпущены поручения по реализации проблем, обозначенных в послании президента. В поручениях укажут сроки. Министр уточнил, что указанные в послании президента поручения приняли к исполнению, над ними будут работать.

В ходе послания глава государства также затронул такие темы, как суверенитет и безопасность страны, экономический рост, развитие сфер здравоохранения и образования, поддержка семей с детьми, реформирование отрасли обращения с отходами и другие.