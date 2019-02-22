РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 фев. В подмосковном Подольске сбили насмерть водителя автомобиля Suzuki, который вышел на дорогу из-за неисправности машины, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пресс-службы Главного управления МВД России по Подмосковью.

«На 40-м километре автодороги «Крым» по направлению в область водитель автомобиля Suzuki вышел на дорогу из-за технической неисправности, на него сразу же совершил наезд водитель автомобиля Fiat, двигавшийся в попутном направлении. В результате ДТП водитель Suzuki скончался. По данному факту проводится проверка, все обстоятельства происшедшего выясняются», – сказал собеседник агентства.

По словам очевидцев, ДТП произошло на Симферопольском шоссе перед поворотом на Климовск.