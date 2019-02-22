РИАМО - 22 фев. Управление ФАС по Московской области включило компанию «Технологию комфорта» в реестр недобросовестных поставщиков в связи с нарушением условий контракта с МКУ «Егорьевская служба единого заказчика», говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

«Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на разработку схемы водоснабжения и водоотведения городского округа Егорьевск. В связи с нарушением ООО «Технология комфорта» условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке», – говорится в сообщении.

На заседании комиссии ведомства фирма не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Технология комфорта» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.