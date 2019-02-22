РИАМО - 22 фев. Арбитражный суд Московского округа поддержал постановление УФАС России по Подмосковью о привлечении ООО «Веалис» к административной ответственности и о наложении на фирму штрафа на сумму более 600 тысяч рублей за участие в картельном сговоре, говорится в сообщении пресс-службы суда.

«Арбитражный суд Московского округа признал законным постановление Московского областного УФАС России о привлечении ООО «Веалис» к административной ответственности за участие в картельном сговоре», - сказал собеседник агентства.

Ранее Московское областное УФАС России признало общество нарушившим антимонопольное законодательство в части заключения устных картельных соглашений, реализация которых привела к поддержанию цен на электронных аукционах.

На основании указанного решения было вынесено постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении ООО «Веалис» на сумму более 600 тысяч рублей.