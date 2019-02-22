РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 фев. Строительство поликлиники на Ленинградской улице в подмосковном Подольске планируют возобновить весной текущего года, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации городского округа.

«ООО «Триумф» взяло на себя обязательства достроить поликлинику на улице Ленинградская. По заверениям застройщика, работы возобновятся весной этого года (2019 – ред.). После завершения строительства объект будет передан в собственность министерства здравоохранения Подмосковья для дальнейшего оснащения медицинским оборудованием», – говорится в сообщении.

Комплексную поликлинику на 260 взрослых и 240 детских посещений в смену начали строить еще в 2010 году. Сначала инвестором-застройщиком выступало ЗАО «Мособлжилстрой». Общая площадь застройки – более 13 тысяч квадратных метров. Сдать объект в эксплуатацию предполагалось в 2015 году, но сроки все время переносились.

В целях завершения строительства администрацией Подольска совместно с инвестором-застройщиком ООО «Триумф» проведена процедура регистрации права общей долевой собственности на объект незавершенного строительства – здание поликлиники на улице Ленинградская, дом №9. Новый застройщик ООО «Триумф» планировал завершить строительно-монтажные работы на объекте в IV квартале 2018 года, но сроки снова перенесли.

Здание комплексной поликлиники передадут в собственность Московской области для комплектации специализированным оборудованием в рамках госпрограммы региона «Здравоохранение Подмосковья» в целях последующего ввода объекта в эксплуатацию.