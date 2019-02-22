РИАМО - 22 фев. В садовом товариществе «Ветеран» городского округа Лосино-Петровский обнаружен труп мужчины, идет доследственная проверка, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«20 февраля в 14:30 в городском округе Лосино-Петровский около СНТ «Ветеран» без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестного мужчины славянской внешности 50-55 лет», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту сотрудниками полиции начата проверка.