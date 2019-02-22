РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 фев. Строительство автомобильной дороги «Южный обход Подольска» на улице 43-й Армии в микрорайоне «Подольские просторы» планируют начать в мае-июне текущего года, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации Подольска.

В 2018 году разработали проект планировки территории для строительства автодороги «Южный обход Подольска» в городском округе Подольск, который утвердило правительство Московской области. Параллельно велась подготовка рабочей документации по строительству, которая в настоящее время завершена и проходит государственную экспертизу, ее планируют получить к 25 февраля.

«После получения положительного заключения заказчик строительства, ГКУ МО «Дирекция дорожного строительства», проведет конкурентные процедуры по определению исполнителя работ по строительству автомобильной дороги в марте – апреле, в мае – июне планируется начало строительства дороги. Нормативная продолжительность строительства дороги составляет девять месяцев. Строительство дороги спланировано на 2019-2020 годы», – говорится в сообщении.

Проектом запланировано строительство дороги на улице 43-й Армии в четырехполосном исполнении по две полосы движения в каждом направлении. Транспортный и пешеходный потоки соединят улицы 43-й Армии и Генерала Варенникова до кругового движения на улице Стрельбицкого, а также улицу 43-й Армии с площадью Защитников Отечества.

Предусмотрена одна пара остановок общественного транспорта с заездными карманами, два светофора на перекрестке на улице Генерала Варенникова с двумя наземными пешеходными переходами, а также на пересечении с улицей Генерала Смирнова.

Пешеходные тротуары проложат на улице 43-й Армии, Генерала Стрельбицкого, в створе улицы Генерала Варенникова и от площади Защитников Отечества.

Также в настоящее время проходит госэкспертизу проектная документация по строительству дороги на улице Юбилейная, в марте текущего года планируется объявить конкурсные процедуры и получить разрешение на строительство. После определения подрядной организации дорога будет построена за три месяца.