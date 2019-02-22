РИАМО - 22 фев. В подмосковном селе Щапово городского округа Ступино во время распития алкогольных напитков между двумя мужчинами возникла ссора с поножовщиной, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«19 февраля в 01:36 в городском округе Ступино в селе Щапово на территории СНТ «Севастополь» с проникающим ножевым ранением живота обнаружили труп мужчины 1973 года рождения. Задержан <…> мужчина 1968 года рождения», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что преступление совершено в результате ссоры. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).