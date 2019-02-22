РИАМО - 22 фев. Оптовые цены на красную рыбу для Центральной России, в том числе в Московском регионе, в феврале 2019 года снизились почти на треть, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, больше всего подешевела горбуша — на 32%, пишет в пятницу газета «Известия».

«Оптовая цена на замороженную горбушу в Центральном федеральном округе в первой половине февраля составила 130 рублей за 1 килограмм. Это на 32,3% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Стоимость кеты в опте снизилась на 13% — до 235 рублей. 1 килограмм лососевой икры подешевел на 30,3% — до 2,3 тысячи рублей за 1 килограмм», - говорится в статье.

О снижении цен свидетельствуют данные Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров. Президент ВАРПЭ Герман Зверев пояснил, что основополагающий фактор снижения цен — рекордный улов лососевых 2018 года. По данным Росрыболовства, он составил более 676 тысяч тонн, что вдвое больше, чем в 2017 году.

«Это максимальный показатель за всю историю наблюдений. Основная часть продукции поставлялась именно на внутренний рынок. Это не могло не отразиться на стоимости красной рыбы: оптовые цены на нее и лососевую икру снизились на треть», — отметил Зверев.

Эксперты отметили, что стоит ожидать снижения цен и в магазинах, однако рыба и икра для обычных покупателей вряд ли подешевеют настолько значительно. Снижение розничных цен на красную рыбу, по экспертным оценкам, произойдет примерно через два месяца.

В Росрыболовстве подтвердили, что снижение оптовых цен на горбушу и ее икру привело к тому, что они уже подешевели и в рознице, однако порядок цен серьезно варьируется в различных торговых точках. Тем не менее в агентстве уверены, что рекордный вылов 2018 года, а также хорошие прогнозные показатели по вылову на этот год дают предпосылки для полного насыщения рынка и стабильной ценовой ситуации.