РИАМО - 22 фев. Сеть быстрого питания KFC откроет в марте 2019 года на первом этаже столичного торгового центра «Афимолл» ресторан нового формата Sanders Grill by KFC, пишет в пятницу газета «Ведомости».

Sanders Grill by KFC будет работать в сегменте фасткэжуал. Этот формат предполагает быстрое обслуживание и качественную еду. От фастфуда такие заведения отличают продуманный стильный интерьер, современная еда со свежими ингредиентами, как правило, приготовленная в самом заведении, а не доставленная с фабрики-кухни.

«В меню Sanders Grill by KFC будут традиционные блюда из курицы – бургеры и стейки, но приготовленные по оригинальным рецептам, например, с соусом шрирача, баффало или медовый барбекю. Мы воспользовались динамично развивающимся трендом (сегмента - ред.) фасткэжуал и создали уникальную концепцию ресторана, сфокусированного на курице, приготовленной исключительно на гриле», – сказала директор по коммуникациям KFC по России, СНГ, Центральной и Восточной Европе Ирина Гущина.

По ее словам, ресторан рассчитан на посадку 55 гостей. Размер среднего чека она не раскрыла, лишь заметив, что компания ориентирована «на вкусные и доступные блюда». К примеру, бургер с куриным филе и голубым сыром будет стоить менее 300 рублей, отметила Гущина.

По мнению аналитиков, KFC может «снять сливки» с существующей гостевой базы, открыв заведение нового формата: бренд хорошо узнаваем, а сеть огромна. Возраст большинства (62%) посетителей заведений фасткэжуал – от 16 до 35 лет, тогда как в фастфуде на эту возрастную группу приходится меньше половины клиентов.

Основные конкуренты KFC – сети ресторанов быстрого питания McDonald’s и Burger King - запуск новых сетей, работающих в другом формате, до сих пор не анонсировали. Зато McDonald’s уже два года тестирует новую услугу в российских заведениях – сделать в терминале самообслуживания заказ, который позже принесет на столик сотрудник ресторана. В 2019 году эта услуга станет доступна во всех ресторанах сети.