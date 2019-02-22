РИАМО - 22 фев. Центральная избирательная комиссия РФ представила на заседании рабочей группы по совершенствованию избирательного законодательства законопроект о проведении цифровых выборов в столице, так, ряд избирательных участков в Москве к единому дню голосования получит статус цифровых, пишет газета «Ведомости».

Эти участки оборудуют комплексами электронного голосования. Там можно будет принять участие в голосовании на довыборах в Госдуму и выборах глав регионов, находясь вне своего субъекта федерации. Проголосовать на таком участке можно будет, подав заявление через портал госуслуг не позднее чем за три дня до даты голосования.

«Перечень цифровых участков ЦИК утвердит за два месяца до дня голосования. Ранее зампред ЦИК Николай Булаев говорил о 30 цифровых участках в Москве. Всего же в краткосрочной перспективе по России их должно быть создано около 5 тысяч. Как следует из законопроекта, электронное голосование будет организовывать обычная участковая комиссия», - говорится в материале.

Список избирателей, подавших заявление о голосовании на цифровом участке, будет существовать только в электронном виде. Кандидаты и партии смогут направлять на такие участки не более двух наблюдателей, которые смогут присутствовать там поочередно. Однако протокол об итогах голосования будет составлять уже комиссия, устанавливающая итоги голосования по соответствующему округу.

По мнению эксперта ЦИК Аркадия Любарева, не очень понятно, как будет обеспечена тайна голосования: если на цифровом участке на каких-то региональных выборах проголосует всего один человек, в регион передадут его данные и результат голосования. Эксперт считает, что можно агрегировать результаты в Москве, а в регионы передавать уже обезличенные данные.

Партии и наблюдателей в этой ситуации больше всего беспокоит сокращение возможностей по контролю за ходом выборов.