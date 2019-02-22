РИАМО - 22 фев. Подмосковные следователи проводят проверку по информации СМИ о нападении собак на троих девочек в подмосковном Зарайске, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

Ранее в Интернете появилась информация о том, что возле Ледового дворца в городе Зарайске на трех девочек напали собаки. По данному факту организовано проведение доследственной проверки.

«Три девочки 2004, 2005 и 2007 годов рождения 21 февраля шли на тренировку по фигурному катанию. Возле входа на территорию Ледового дворца на них напали две собаки предположительно породы тибетский мастиф. Сотрудники Ледового дворца, увидев происходящее, подбежали и отогнали собак. После этого дети обратились в больницу с ушибами тела», – говорится в сообщении.

Следователем запланировано проведение проверочных мероприятий, направленных на установление хозяев собак.

«В случае, если собаки окажутся бродячими, то будет установлено, поступали ли ранее жалобы граждан на нападения собак на прохожих и какие меры были приняты должностными лицами для исключения подобных фактов впредь», – заключается в материале.