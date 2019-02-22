РИАМО - 22 фев. Летом 2019 года авиакомпания «Уральские авиалинии» вновь запустит ежедневные рейсы в Калининград из аэропорта «Жуковский», в прошлом году пассажиры авиаперевозчика проявили интерес к этому направлению полетов, говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании.

«Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает полеты из подмосковного аэропорта Жуковский в Калининград и обратно. Рейс будет летать ежедневно с 3 июня по 26 октября. Вылет из Жуковского в 16:40, прибытие в Калининград в 17:50, отправление из Калининграда в 18:40, прибытие в «Жуковский» в 21:35», - говорится в сообщении.

Он добавил, что «Жуковский» станет вторым аэропортом Московского региона, откуда авиакомпания выполняет ежедневные рейсы в Калининград. В настоящее время из «Домодедова» рейсы вылетают два раза в день в 10:15 и 16:00, в марте появится третий рейс в 12:00.

Первый заместитель генерального директора авиакомпании «Уральские авиалинии» Кирилл Скуратов отметил, что рейс данного направления пользуется большой популярностью среди пассажиров.

«Рейс «Жуковский» - Калининград в летнем расписании авиакомпании появился в прошлом году. Интерес к этому направлению среди пассажиров оказался достаточно высоким, поэтому мы решили вернуть рейс в расписание до конца октября. А для пассажиров, вылетающих из Калининграда – это дополнительная возможность выбора аэропорта прилета в Московском регионе», - отметил Скуратов.

Билеты в Калининград из «Жуковского» уже в продаже, их можно приобрести на официальном сайте uralairlines.com, в мобильном приложении UralAirlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах.