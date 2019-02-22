РИАМО – 22 фев. Молдавский политик и олигарх Владимир Плахотнюк вывел из России 37 миллиардов рублей, для этого использовались надуманные основания и поддельные документы, сообщает в пятницу Федеральное агентство новостей.

Как отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк, Плахотнюк был организатором преступной группы, которая в 2013-2014 годах занималась незаконным выводом денег из РФ, это установило следствие. Участниками преступного сообщества были граждане России и Молдавии.

«Организаторами противоправной деятельности являлись имеющие гражданство Российской Федерации Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон», — сказала Волк.

Она добавила, что злоумышленники выводили деньги из страны по надуманным основаниям и поддельным документам. Средства они перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в ОАО «Банк «Западный» и ОАО «Русский земельный банк» на счета иностранных организаций под видом продажи валюты, пояснила Волк.

Официальный представитель ведомства уточнила, что всего за пределы РФ вывели более 37 миллиардов рублей.

В отношении преступной группировки ведется расследование по статьям УК РФ «Организация преступного сообщества» и «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

Плахотнюк возглавляет Демократическую партию Молдавии. В 2017 году московский Басманный суд заочно арестовал его по делу о покушении на убийство. Плахотнюк находится в международном розыске. В Молдавии он считается одним из самых богатых людей.