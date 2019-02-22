РИАМО - 22 фев. За минувшие сутки экстренные службы проверили около 10 зданий в Москве, где якобы были заложены бомбы, во всех случаях информация о минировании не подтвердилась, из зданий эвакуировали свыше 2 тысяч человек, сообщает ТАСС.

«Сообщения с угрозами взрывов поступили в Московский дом музыки, офис компании «Рамблер», министерство образования и науки, некоторые гостиницы и ТЦ. Всего было проверено порядка 10 разных зданий. Нигде предметов, опасных для жизни человека, обнаружено не было», - сказал источник в экстренных службах.

Он уточнил, что в целях безопасности из зданий были эвакуированы свыше 2 тысяч человек.