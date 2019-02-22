РИАМО - 22 фев. Скорость ветра в столице превысила 15 метров в секунду, в связи с этим в целях обеспечения безопасности была закрыта Московская канатная дорога, сообщается на сайте дороги.

Ранее МЧС объявило экстренное предупреждение в Московском регионе из-за штормового ветра и метели в пятницу. Порывы ветра могут достигать 21 метра в секунду.

«Двадцать второго февраля канатная дорога закрыта в связи с усилением скорости ветра более 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Данное решение принято в целях обеспечения безопасности пассажиров на основании требований руководства по эксплуатации пассажирской подвесной канатной дороги.

Канатная дорога в «Лужниках» открылась для пассажиров 27 ноября. Всего на маршруте три станции: «Лужники» (рядом со стадионом), «Новая Лига» (нижняя станция на Воробьевской набережной) и «Воробьевы горы» (у смотровой площадки).

Пассажиров перевозят 35 закрытых кабинок на восемь мест каждая, спроектированные компанией PorscheDesignStudio.