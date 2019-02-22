РИАМО - 22 фев. В России предлагают ограничить площадь долей в квартире, которые можно продавать или переоформлять, соответствующий проект закона разработан депутатами Государственной думы, сообщает RT.

«По замыслу авторов инициативы, доля в квартире может быть образована или разделена только в том случае, если она будет не меньше учетной нормы площади жилого помещения. В каждом регионе этот показатель свой, например, в Москве норма составляет 10 метров», – говорится в сообщении.

Как уточнил один из авторов проекта, член комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Игорь Торощин, планируется таким образом защитить собственников от квартирных рейдеров, которым достаточно приобрести незначительную долю в общей собственности, чтобы потом различными (в том числе и криминальным) способами склонить собственников к совершению заведомо невыгодной для них сделки.

В проекте документу подчеркивается, что данное правило не будет распространяться на ситуации, когда доля передается членам семьи, а также при приватизации и наследовании жилого помещения.

В ближайшее время документ будет вынесен на рассмотрение нижней палаты парламента.