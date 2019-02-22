РИАМО (БАЛАШИХА) – 22 фев. Жители подмосковной Балашихи 13 апреля смогут написать «Тотальный диктант-2019», впервые образовательная акция пройдет сразу на двух площадках горокруга, сообщил «РИАМО в Балашихе» координатор акции Станислав Рябов.

«Балашиха присоединится к всемирной акции «Тотальный диктант-2019» 13 апреля, начало в 14:00. В городском округе впервые утверждены две площадки, расположенные в микрорайоне Железнодорожный: Центр досуга и творчества «Кубик» в ТРЦ «Манго-Парк» на улице Некрасова, дом №6 и учебный центр «Древо познаний» на улице Жилгородок, дом №9А», – сказал Рябов.

Он добавил, что участвовать в «Тотальном диктанте» могут абсолютно все. Для участия акции необходимо пройти регистрацию на странице акции в Балашихе: https://vk.com/td2019_zheldor.

Подтянуть свои знания по русскому языку жители Балашихи смогут на бесплатных курсах, которые пройдут в горокруге с 24 февраля по 7 марта 2019 года.

«Первое занятие состоится <…> 24 февраля в 15:00 по адресу: улица Некрасова, дом №6, в Центре досуга и творчества «Кубик» в ТРЦ «Манго-Парк». С собой необходимо взять ручку и тетрадку в линейку. Записаться на курсы можно также на сайте диктанта», – пояснил Рябов.

Занятия, которые будут проходить по воскресеньям, будет вести филолог, преподаватель русского языка и литературы Марина Коваль. В программу включены правила, характерные для «Тотального диктанта», поэтому у слушателей этих курсов будет больше шансов получить положительную оценку.

Автором текста «Тотального диктанта – 2019», который 13 апреля напишут тысячи желающих по всему миру, стал Павел Басинский – российский писатель, литературовед и литературный критик, член Союза российских писателей, академик Академии русской современной словесности.

«Тотальный диктант» – ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Цель проекта – дать возможность каждому человеку проверить свое знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности.