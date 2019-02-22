РИАМО - 22 фев. В Москве на борьбу с последствиями снегопада вывели 10,8 тысячи единиц техники, под особым контролем коммунальщиков – подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

За минувшие сутки в Москве выпало 3 миллиметра осадков при месячной норме для февраля в 36 миллиметров.

«Коммунальные службы ликвидируют последствия снегопада, на улицах города работает почти 10,8 тысячи единиц специализированной техники и 58 тысяч человек», – сказал Бирюков.

По его словам, к 04:00, до начала активного автомобильного движения, коммунальные службы провели очередное сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров объектов дорожного хозяйства с последующей сплошной противогололедной обработкой. Следующее прохождение колонн уборочной техники для прометания дорог состоится в 11:00.

«В городе продолжаются работы по уборке и вывозу снега с объектов улично-дорожной сети, тротуаров, пешеходных зон, дворов общественных пространств. Под особым контролем коммунальных служб – подходы к остановкам общественного транспорта, к станциям метрополитена и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, больницам, поликлиникам, школам, уборка парковочных мест», – пояснил глава комплекса городского хозяйства.

Кроме того, в усиленном режиме продолжается очистка кровель от снега с целью недопущения образования наледи, отметил Бирюков.

Он также напомнил москвичам о необходимости соблюдения требований безопасности.

«Нельзя заходить за выставленные ограждения и в охранные зоны проведения работ по очистке кровель», – заключил заммэра.

По данным синоптиков, в пятницу в Московском регионе ожидается облачная погода, местами продолжит идти снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 9 – минус 7 градусов, по Подмосковью – минус 11 – минус 6 градусов. Ветер ожидается северного направления со скоростью 7-12 метров в секунду, местами порывистый, также прогнозируется метель.