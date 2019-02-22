РИАМО – 22 фев. Накануне Дня защитника Отечества СМИ подмосковного Реутова разместили в аккаунтах социальных сетей призывы присоединиться к флешмобу, опубликовав забавные фотографии, связанные с тематикой праздника.

«В честь праздника предлагаем всем жителям нашего города и не только поучаствовать в акции «Я Защитник». От вас требуется: разместить фотографию с хештэгами #ЯЗащитник #НастоящийЗащитник», – говорится в сообщениях местных СМИ.

По данным Реутовского информагентства, публикуемые фотографии могут быть любыми: начиная от армейской хроники, заканчивая семейными снимками. Главным критерием выбора должны стать оригинальность и чувство юмора.