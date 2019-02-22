РИАМО - 22 фев. Лишенная водительских прав стритрейсерша Мара Багдасарян задолжала за парковку 2,5 тысячи рублей, сообщает РИА Новости.

«Исполнительное производство было заведено в конце января после того, как девушке был выписан административный штраф за парковку в 2,5 тысячи рублей», - говорится в сообщении.

Багдасарян получила известность после гонок на Gelandewagen с сыном вице-президента «Лукойла» Русланом Шамсуаровым. В мае 2016 года они устроили погоню с сотрудниками полиции и транслировали происходящее в Сети. По этому делу Багдасарян проходила в качестве свидетеля.

Позднее у девушки обнаружили сотни неоплаченных штрафов, за которые ей грозил административный арест. Багдасарян добилась замены наказания на исправительные работы, но прогуливала их.

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