РИАМО - 22 фев. 99,3% девятиклассников Подмосковья успешно сдали итоговое собеседование по русскому языку, всего в испытании приняли участие порядка 75 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

Она напомнила, что собеседование проходило 13 февраля, в испытании было задействовано 1,4 тысячи образовательных организаций Подмосковья.

«Результат достойный, практически все ребята справились с поставленной задачей. Будем работать дальше и улучшать показатели. Те выпускники, кто получил незачет, не явился или не завершил собеседование по уважительной причине, могут пройти его повторно в резервные дни - 13 марта и 6 мая. Пройти собеседование необходимо, так как оно является условием допуска к государственной итоговой аттестации», - сказала Забралова.

За ходом проведения собеседования в регионе следили 1349 аккредитованных общественных наблюдателей.