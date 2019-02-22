РИАМО - 22 фев. Подмосковные полицейские задержали в городском округе Ступино четверых мужчин, подозреваемых в вымогательстве 24 миллионов рублей у бизнесмена, злоумышленников заключили под стражу, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Коломенскому городскому округу задержаны участники организованной группы, подозреваемые в вымогательстве.
Она добавила, что в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска при силовой поддержке бойцов специального назначения «Гром» в городском округе Ступино подозреваемые были установлены и задержаны с поличным при передаче документов на право собственности фирмы, принадлежащей бизнесмену, общей стоимостью 8 миллионов рублей.
Ими оказались четверо мужчин в возрасте от 30 до 42 лет, один из которых ранее неоднократно судим. В ходе личного досмотра у правонарушителей обнаружены и изъяты два травматических пистолета, а также четыре свертка с наркотическим средством – спайсом общей массой около 35 граммов.
В ходе проведения дальнейших мероприятий оперативниками установлено, что задержанные участники организованной группы действовали от имени так называемого вора в законе, именуемого как Циркач, который намеревается взять под свой контроль карьерный бизнес Московской области.
По данным фактам следственными органами возбуждены уголовные дела по статье 163 «Вымогательство» и статье 228 «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» Уголовного кодекса РФ.
«Фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных», - заключается в сообщении.
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