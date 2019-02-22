РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 22 фев. Тринадцать несовершеннолетних подростков доставили в дежурные части полиции подмосковных Люберец за различные административные правонарушения, говорится в сообщении пресс-службы муниципального управления МВД России «Люберецкое».
В феврале на территории обслуживания МУ МВД России «Люберецкое» сотрудники по делам несовершеннолетних провели профилактическое мероприятие «Семья». Его целью является предупреждение семейного неблагополучия, защита несовершеннолетних от преступных посягательств, пресечение безнадзорности.
Троих из них доставили за продажу алкоголя несовершеннолетним, одного за побои, троих за незаконную продажу запрещенных товаров. При этом полицейские не выявили несовершеннолетних, употребляющих наркотические и токсические вещества.
«В период проведения профилактического мероприятия «Семья» выявлено 6 преступлений, предусмотренных статьей «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков», – заключается в сообщении.
Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде ареста на срок до шести месяцев.
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