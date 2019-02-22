РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 22 фев. Тринадцать несовершеннолетних подростков доставили в дежурные части полиции подмосковных Люберец за различные административные правонарушения, говорится в сообщении пресс-службы муниципального управления МВД России «Люберецкое».

В феврале на территории обслуживания МУ МВД России «Люберецкое» сотрудники по делам несовершеннолетних провели профилактическое мероприятие «Семья». Его целью является предупреждение семейного неблагополучия, защита несовершеннолетних от преступных посягательств, пресечение безнадзорности.

«В ходе операции было проверено 98 неблагополучных семей и 78 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Люберецкое». В ходе проверки мест концентрации молодежи в дежурные части за различные правонарушения было доставлено 13 несовершеннолетних, составлено 27 административных протоколов», – говорится в сообщении.

Троих из них доставили за продажу алкоголя несовершеннолетним, одного за побои, троих за незаконную продажу запрещенных товаров. При этом полицейские не выявили несовершеннолетних, употребляющих наркотические и токсические вещества.

«В период проведения профилактического мероприятия «Семья» выявлено 6 преступлений, предусмотренных статьей «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков», – заключается в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде ареста на срок до шести месяцев.