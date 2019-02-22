Пламя мемориала уже 51 год не может задуть ветер, засыпать снег и залить дождь. Оно негасимо. Тем не менее, это не чудо, а сложное техническое устройство, которое нуждается в регулярном техосмотре. Три запальника обеспечивают трехкратное резервирование стабильного горения пламени в любую погоду.