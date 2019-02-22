РИАМО - 22 фев. В подмосковном Долгопрудном неизвестные украли легковой автомобиль Toyota Camry, сумма ущерба оценивается в 1,2 миллиона рублей, злоумышленников ищет полиция, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«20 февраля в 11:00 в дежурную часть обратился гражданин 1959 года рождения с заявлением о том, что с 19:30 19 февраля до 10:30 20 февраля на Набережной улице в Долгопрудном неизвестный похитил его автомашину Toyota Camry 2014 года выпуска. Сумма ущерба составила 1,2 миллиона рублей», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.