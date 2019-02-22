РИАМО - 22 фев. В подмосковном Орехово-Зуеве во время распития спиртных напитков женщина ранила в живот и грудь своего собутыльника, пострадавший доставлен в одну из городских больниц, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«20 февраля в 10:30 в Орехово-Зуеве на улице Ленина бригадой скорой помощи с проникающими колото-резаными ранениями грудной клетки и брюшной полости в ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская ЦГБ №1» доставлен и госпитализирован мужчина 1972 года рождения, ранее судимый по статье за мошенничество», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлена и доставлена в отдел полиции женщина 1974 года рождения. Преступление совершено в ходе распития спиртных напитков, в ссоре.

Он отметил, что по данному факту возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.