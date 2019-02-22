РИАМО – 22 фев. Законопроект об ипотечных каникулах для россиян, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, подготовят в весеннюю сессию, сообщает ТАСС.

С идеей введения ипотечных каникул выступил президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному Собранию 20 февраля.

«Будет предусмотрено введение льготного рефинансирования для граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, с учетом ипотечных каникул на 6-12 месяцев. Указанные новации должны найти отражение в законопроекте уже в весеннюю сессию», – сказал первый заместитель главы комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев.

Он добавил, что сенаторы в настоящий момент работают над законопроектом по совершенствованию ипотечного кредитования совместно с депутатами Госдумы, Банком России и министерством финансов РФ.

По словам Журавлева, в ходе работы над документом надо будет определиться с единой методикой оценки дохода граждан, критериями степени тяжести ситуации заемщика, а также обязательными критериями самой процедуры реструктуризации.

«Необходимо предусмотреть корректный расчет ежемесячных платежей с учетом льготного и последующего периода. В рамках этой работы мы должны в целом снизить финансовую и процедурную нагрузку на человека», – подчеркнул Журавлев.