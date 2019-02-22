РИАМО - 22 фев. Мужчину задержали в подмосковном Одинцовском городском округе за убийство, совершенное в ходе пьяной ссоры, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.

«Восемнадцатого февраля в 00:40 в поселке Усово-Тупик Одинцовского городского округа у дома обнаружен труп мужчины 1960 года рождения. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел мужчина 1982 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что преступление было совершено в ходе распития спиртных напитков, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего».