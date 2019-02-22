РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 фев. Жители 15 домов в микрорайоне Дубровицы подмосковного Подольска смогут получить перерасчет за вывоз мусора в январе и феврале, для этого им нужно подать заявление в управляющую компанию, сообщается в группе «Дубровчане | ТОС Дубровицы | Подольск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Жители поселка Дубровицы получат перерасчет за некачественное оказание услуг по вывозу отходов за январь и февраль 2019 года. Для этого председатели советов многоквартирных домов (МКД) должны написать заявление в управляющую компанию. Скидка за январь для жителей домов №№1, 2, 3, 4, 9, 4А, 4Б, 8, 6, 5, может составить не менее 20 %, скидка за февраль – не менее 14 %. Также скидку за февраль не менее 7 % могут получить жители домов №№36А, 63, 64, 65, 66», – говорится в сообщении.

Если председатели МКД еще не обратились в управляющую компанию для получения скидки, жители могут сделать это самостоятельно, каждый по отдельности или написав коллективное заявление на перерасчет.

Копию заявления можно передать в совет территориального общественного самоуправления «Дубровицы», который проконтролирует предоставление скидки и при необходимости доведет информацию до министерства ЖКХ Подмосковья.