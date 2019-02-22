РИАМО – 22 фев. В Великом Новгороде во время короткой программы в рамках Кубка России фигуристка Евгения Медведева опередила по количеству баллов Елизавету Туктамышеву, по итогам этого турнира будет определено, кто под третьим номером будет представлять Россию на чемпионате мира в Японии, сообщает kp.ru.

Женщины откатали короткую программу на Кубке России 21 февраля.

«И вот короткую программу лучше откатала Женя - она получила от судей 76,89 балла. А вот показатели Елизаветы оказались чуть скромнее - от арбитров она получила 72,21 балла. Обе фигуристки выступали в первой разминочной группе», — говорится в сообщении.

Неформально первые два места в сборной страны на чемпионате мира – 2019, который пройдет в японской Сайтаме, получили Алина Загитова и Софья Самодурова, которые ярко проявили себя на чемпионате Европы. Третье место в национальной команде пока что под вопросом.