РИАМО - 22 фев. На мобильные телефоны москвичей приходят сообщения от МЧС, спасатели предупреждают горожан о метели, порывистом ветре и гололедице в пятницу.

«На основании прогноза ФГБУ «Центральное УГМС», 22 февраля в Москве ожидаются снег, метель, заносы на дорогах, гололедица, порывы ветра до 21 метра в секунду. Будьте внимательны и осторожны», - говорится в СМС-сообщении.

По данным синоптиков, в пятницу в Московском регионе ожидается облачная погода, местами продолжит идти снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 9 - минус 7 градусов, по Подмосковью - минус 11 - минус 6 градусов. Ветер ожидается северного направления со скоростью 7-12 метров в секунду, местами порывистый, также прогнозируется метель.

За минувшие сутки в Москве выпало 3 миллиметра осадков при месячной норме для февраля в 36 миллиметров.