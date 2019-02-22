РИАМО - 22 фев. Компания «Аэрофлот» задержала и отменила 28 рейсов в пятницу из-за частичного закрытия взлетно-посадочных полос на чистку в столичном аэропорту «Шереметьево», сообщается на сайте авиаперевозчика.

Речь идет как о международных рейсах, так и о перелетах внутри страны.

«По причине поочередного закрытия на чистку взлетно-посадочных полос в аэропорту «Шереметьево» «Аэрофлот» вносит изменения в расписание рейсов <…> 22 февраля», - говорится в сообщении.

Также несколько рейсов направлены на запасные аэропорты. На запасной аэропорт «Домодедово» отправлены прибывающие рейсы Сочи - Москва (SU1121), Стамбул - Москва (SU2131), Ницца - Москва (SU2471), Мадрид – Москва (SU2501). На запасной аэропорт в Санкт Петербурге — Прага – Москва (SU2013), Амстердам – Москва (SU2551).

Кроме того, на запасной аэропорт Нижнего Новгорода прибывают рейсы Гамбург - Москва (SU2347), Симферополь - Москва (SU1621), Барселона – Москва (SU2639), Нижнекамск – Москва (SU1253), Минеральные Воды – Москва (SU1313).

Оповещение пассажиров проводится через центр бронирования и информации.

«Прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами «Аэрофлота», - уточняется в материале.

Просьба к пассажирам и встречающим учитывать данную информацию и с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Как уточнил сотрудник пресс-службы аэропорта, аэропорт «Шереметьево» выполняет попеременную очистку взлетно-посадочных полос от снега для обеспечения устойчивого функционирования авиакомпаний в сложных метеоусловиях. В среднем очистка одной полосы длится 10 минут и осуществляется в зависимости от интенсивности снегопада.

Ранее МЧС объявило экстренное предупреждение в Московском регионе из-за штормового ветра и метели в пятницу. Порывы ветра могут достигать 21 метра в секунду. Водителям рекомендовали быть осторожными на дорогах.