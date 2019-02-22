РИАМО - 22 фев. Кузьминский суд Москвы санкционировал арест Лорса Хамиева, подозреваемого в убийстве таксиста, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы суда.

«Хамиеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 14 апреля 2019 года», - сказал собеседник агентства.

Возле Самаркандского бульвара в ночь на 15 февраля обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями. Убитый работал водителем такси. На следующий день подозреваемые в совершении преступления были задержаны на трассе в Ростовской области.