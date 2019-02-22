РИАМО - 22 фев. В День защитника Отечества мужчинам можно дарить традиционные красные гвоздики и белые лилии, более оригинальными будут букеты в виде фигурки на армейскую тематику с георгиевской ленточкой или морским якорем, сообщила РИАМО пресс-секретарь службы доставки цветов «Флорист.ру» Гузель Низамиева.

«Непременно знака внимания в виде цветов заслуживают те, кто профессионально отмечает праздник Дня защитника Отечества: военнослужащие, ветераны, участники военных действий. Традиционными для них считаются красные гвоздики, белые лилии и белые хризантемы», - сказала Низамиева.

По ее словам, современная флористика активно развивается и может предложить для изысканного покупателя самые необычные цветочные композиции и фигурки, в том числе на армейскую тематику.

«Главное здесь не переборщить с простотой и наивностью, чтобы подарок не выглядел по-детски. Например, наиболее подходящими станут фигурки льва или тигра, которые символизируют силу и отвагу. А декоративную изюминку в армейскую композицию можно добавить с помощью георгиевской ленточки или морского якоря», - добавила Низамиева.

Она отметила, что в последние годы в Московском регионе чаще всего в качестве подарка для мужчин дамы выбирают букеты из продуктов, продуктовые корзины с содержанием орешков, сухофруктов, морепродуктов и овощей. Также актуальными на День защитника Отечества являются букеты из носков, торты из банок и композиции, содержащие алкоголь.

«Уже сегодня по сделанным заранее заказам для мужчин понятно, что большинство выбирают цветы в бордовом оттенке, чаще всего розы и герберы, также очень востребованы букеты в монохромной гамме, к примеру, из дельфиниума или орхидеи», - добавила собеседница агентства.

День защитника Отечества отмечается 23 февраля. Эта дата была установлена федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России», принятым Госдумой и подписанным президентом РФ Борисом Ельциным 13 марта 1995 года.