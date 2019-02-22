РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 22 фев. В подмосковных Люберцах 2 и 3 марта состоится открытый турнир по художественной гимнастике «PROгимнастика», сообщается в Instagram-аккаунте спорткомитета администрации муниципалитета.

«Второго и третьего марта в физкультурно-оздоровительном комплексе «Люберецкий» пройдет открытый турнир Люберец по художественной гимнастике «PROгимнастика». Участвовать будут порядка 500 спортсменок», – говорится в сообщении.

В индивидуальных программах будут выступать спортсменки 2008-2015 годов рождения. Групповые программы будут представлять гимнастки 2008-2012 годов рождения.

«Помимо состязаний, 3 марта пройдет автограф сессия серебряного призера Олимпийских Игр в Рио-де-Жанейро Яны Кудрявцевой», – отмечается в материале.

Физкультурно-оздоровительный комплекс находится по адресу: улица 8 Марта, дом №6А. Подробную информацию можно узнать по телефону: 8(926)784-66-80.