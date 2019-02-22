РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 22 фев. Тротуар на центральной улице микрорайона Опалиха подмосковного Красногорска могут обустроить летом 2019 года, сообщила глава округа Эльмира Хаймурзина.

Двадцать первого февраля Хаймурзина вместе с начальником управления транспорта, связи и дорожной деятельности Евгением Владимирским посетила микрорайон Опалиха, чтобы лично убедиться в тех проблемах, о которых говорили жители на состоявшейся накануне встрече. В основном они касались уборки снега с территории, недостаточно развитой сети тротуаров и транспортного сообщения с центральной частью города.

«В центральной части Новой Московской (улицы – ред.) тротуар положен. Где-то совсем новый, хороший, но есть куски, где тротуара нет. Это финальная часть, которая подходит к железнодорожной станции, и часть, ведущая от улицы Ново-Никольской. Как только сойдет снег, наши службы ЖКХ посмотрят на состояние тротуаров. За весенне-летний период постараемся их благоустроить, чтобы у нас до станции через весь микрорайон шла нормальная дорога», – сказала Хаймурзина.

Она отметила, что Новая Московская – центральная улица Опалихи, которая через весь микрорайон ведет к железнодорожной станции. По ней идет основное движение.