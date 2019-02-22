РИАМО - 22 фев. В Москве на Алтуфьевском шоссе автомобиль Lada врезался в мачту городского освещения, в результате чего погиб пассажир машины, водителя разыскивают, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по столице.

«В 04:00 водитель, управляя автомобилем Lada, совершил наезд на мачту городского освещения в районе Алтуфьевского шоссе. В результате ДТП погиб пассажир Lada. Водитель скрылся с места происшествия» - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время принимаются меры к розыску и задержанию водителя автомобиля.