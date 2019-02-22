РИАМО - 22 фев. Москвичей попросили воздержаться от поездок на личных автомобилях в течение ближайших двух дней, чтобы коммунальщики быстрее справились с последствиями снегопада в городе, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД) столичного правительства.

«За сутки в Москве выпало очень много снега. Теперь его надо убрать. Не стоит мешать коммунальщикам. Если есть возможность, пару дней лучше передвигаться на метро. Так все вместе быстрее приведем город в порядок после снегопада», - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, за минувшие сутки в Москве выпало 3 миллиметра осадков при месячной норме для февраля в 36 миллиметров.

Ранее МЧС объявило экстренное предупреждение в Московском регионе из-за штормового ветра и метели в пятницу. Порывы ветра могут достигать 21 метра в секунду. Водителям рекомендовали быть осторожными на дорогах.