РИАМО - 22 фев. В пятницу утром в столичных аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково» задержали и отменили 42 рейса, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту «Внуково» задерживаются два рейса. В «Домодедове» два рейса задержали, еще 12 отменили. В «Шереметьеве» задержаны 26 рейсов.

Согласно онлайн-табло аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани задержек и отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.

Ранее МЧС объявило экстренное предупреждение в Московском регионе из-за штормового ветра и метели в пятницу. Порывы ветра могут достигать до 21 метра в секунду. Водителям рекомендовали быть осторожными на дорогах.