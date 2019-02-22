РИАМО - 22 фев. Жители столицы с начала 2019 года подали более 10 тысяч заявлений в центры «Мои документы» для оформления социальных карт, получить соответствующий статус и оформить социальную карту могут жители Москвы, достигшие возраста 55 (для женщин) и 60 лет (для мужчин), сообщается в пятницу на официальном сайте мэра города.

«С начала 2019 года в каждом центре госуслуг жители столицы предпенсионного возраста могут оформить социальную карту москвича. Почти за два месяца с момента появления услуги сотрудники центров «Мои документы» приняли уже более 10 тысяч заявлений от горожан», - говорится в сообщении.

Получить соответствующий статус и оформить социальную карту могут жители Москвы, достигшие возраста 55 (для женщин) и 60 лет (для мужчин). Заявление на изготовление карты могут подать люди со страховым стажем, необходимым для назначения страховой пенсии по старости.

Оформить социальную карту можно в любом центре «Мои документы» независимо от места регистрации. Понадобится только документ, удостоверяющий личность. Карта будет готова в течение 30 дней. На это время заявителю выдают временный единый социальный билет для бесплатного проезда в метро, на наземном транспорте и МЦК, а также справку, по которой можно бесплатного ездить на пригородных поездах.