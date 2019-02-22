РИАМО - 22 фев. На МКАД около Каширского шоссе фура протаранила дорожное ограждение, водитель не пострадал, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы столичной Госавтоинспекции.

«Водитель фуры не справился с управлением и совершил наезд на дорожное ограждение на внутренней стороне МКАД около Каширского шоссе. Водитель не пострадал, а транспортное средство получило механические повреждения», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что с помощью специальной техники грузовик был эвакуирован с проезжей части.