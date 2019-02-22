РИАМО - 22 фев. Московский зоопарк подготовил специальную программу с лекциями, квестом и мастер-классом в честь Международного дня полярного медведя, а посетители в белой одежде смогут пройти в зоосад бесплатно, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Международный день полярного медведя готовятся отметить в Московском зоопарке. 27 февраля попасть в зоосад получится бесплатно, для этого нужно будет лишь соблюсти дресс-код: верхняя одежда, шарф и шапка должны быть белого цвета. А посетители, у которых будет хотя бы два белых предмета одежды, получат 40% скидку на билет.

«День полярного медведя — один из наиболее важных праздников для зоопарка. Его главная цель — обратить внимание общества на проблему сохранения этих удивительных животных. 27 февраля наших гостей ждет специальная праздничная программа, которая начнется в 11:00 и продлится до 17:00», - сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Принять участие в мероприятиях гости смогут бесплатно. В 11:00 и 13:00 их пригласят на экскурсию по экспозиции «Полярный мир» на новой территории зоопарка. Участников познакомят с животными, обитающими на Крайнем Севере, и расскажут, почему у белых медведей шерсть приобретает зеленоватый оттенок, как охотятся полярные совы, почему росомаху называют обжорой и правда ли, что человеку все-таки удалось приручить этого опасного зверя.

В 12:00 организуют интерактивный квест «Соседи». Гостям зоосада предстоит, например, угадать размер медвежьей лапы или назвать самое любимое лакомство белого медведя. В 14:00 юные посетители смогут научиться рисовать белого медведя под руководством заслуженного художника России Ирины Маковеевой. Мастер-класс пройдет во внутренней части павильона «Полярный мир».

Кроме того, каждый час с 11:00 до 15:00 на площади у главного входа в зоопарк будут проводить «Медвежью зарядку» — тематический танцевальный флешмоб. Нужно будет изобразить движения, похожие на медвежьи, — к примеру, как медведь взбирается на ледник или ныряет под воду. Самые артистичные и незаурядные гости получат сувениры.