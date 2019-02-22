РИАМО - 22 фев. Утром в пятницу движение на дорогах столицы затруднено, пробки оцениваются в шесть баллов из десяти, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Так, на МКАД зафиксирована необычно сложная пробка - внешняя сторона от Дмитровского шоссе до Рублево-Успенского шоссе. В пробке длиной 21,8 километра можно потерять 1 час 42 минуты, что на 54 минуты больше обычного.

Затруднения также наблюдаются на внешней стороне Садового кольца. Заторы образовались на Кутузовском проспекте, Волоколамском, Ленинградском, Ярославском шоссе и проспекте Мира, шоссе Энтузиастов, Рязанском и Волгоградском проспектах, проспекте Андропова, Каширском шоссе и Липецкой улице.

По прогнозу сервиса, в 11-12 часов ситуация немного улучшится, загруженность движения будет оцениваться в пять баллов, а затем пробки снова достигнут шести баллов.

Ранее ГУ МЧС России по Москве объявило экстренное предупреждение из-за штормового ветра и метели в пятницу. Порывы ветра могут достигать 21 метра в секунду. Водителям рекомендовали быть осторожными на дорогах.