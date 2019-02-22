РИАМО - 22 фев. За прошедшие сутки в Московской области местами выпало до 17 миллиметров осадков, что составляет чуть менее половины от месячной нормы осадков в феврале, сообщил РИАМО в пятницу ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Получается, за день вчера больше всего выпало на метеостанции «Черусти» - 12 миллиметров днем и ночью еще 5 миллиметров», - сказал Цыганков.

Он отметил, что в Москве в минувший четверг выпало всего 3 миллиметра осадков. Месячная норма осадков в феврале составляет 36 миллиметров.

Синоптик добавил, что в пятницу в Москве и Подмосковье сильных осадков не ожидается.