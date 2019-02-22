РИАМО - 22 фев. Жителей и гостей столицы предупредили о штормовых порывах ветра до 21 метра в секунду и метели в пятницу, водителям рекомендовали парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, 22 февраля в течение суток в Москве сохранятся снег, метель, заносы на дорогах, гололедица, порывы северного ветра 13-18 метров в секунду, днем местами усиление до 21 метра в секунду», - говорится в сообщении.

Водителям рекомендовали значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, парковаться вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Пешеходов призвали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.