РИАМО - 22 фев. В столице прошел выпускной вечер студентов «Серебряного университета» - участников проекта «Московское долголетие», свидетельства об окончании курсов получили около 300 пожилых горожан, сообщается на официальном портале мэра города.

«Выпускной — это всегда очень волнительное и запоминающееся на всю жизнь событие, особенно в таком солидном возрасте. Надеюсь, ваш пример вдохновит сотни москвичей - ваших сверстников - стать участниками проекта «Московское долголетие» и открыть в себе новые возможности и таланты», — сказал заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

Свидетельства об окончании учебных курсов выдали по специальностям «няня», «изготовитель игровых кукол» и «рабочий зеленого хозяйства». Приобретенные знания можно будет использовать как в повседневной жизни, так и при трудоустройстве.

Для выпускников организовали ярмарку вакансий, на которой проводили консультации сотрудники городского центра занятости населения. Для участников «Московского долголетия» прошли мастер-классы по поиску работы, составлению резюме и прохождению собеседования. Участников проекта также ждали концерт и выставка кукол.