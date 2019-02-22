РИАМО - 22 фев. Врачи столичных учреждений здравоохранения за 2018 год выписали около 17 миллионов льготных рецептов с помощью Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС), это больше, чем в позапрошлом году, сообщается на официальном портале мэра города.

«Московские врачи начали выписывать электронные рецепты в 2014 году, когда эта возможность появилась в ЕМИАС, разработанной совместно с департаментом информационных технологий города Москвы. С тех пор их оформлено уже более 65 миллионов, причем подавляющее большинство - льготные. Только в 2018 году было выписано почти 17 миллионов рецептов на получение бесплатных лекарств», — сказал руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Оформление рецепта в электронном виде происходит значительно быстрее, чем заполнение бланка от руки. Поэтому у врача появляется дополнительное время, которое он может посвятить пациенту. Кроме того, специалист может заранее узнать о наличии медицинского препарата в аптеке.

Лекарства по льготным рецептам бесплатно выдают в аптечных пунктах, расположенных в городских поликлиниках, дежурных и уполномоченных аптеках. Список аптек можно посмотреть на портале открытых данных. В большинстве случаев пациенты могут получить необходимые медикаменты в день обращения. Если их не оказалось в наличии, рецепт попадает на отсроченное обслуживание. Лекарства по нему должны предоставить в течение 10-15 дней с момента обращения.